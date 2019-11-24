إيران توجه اتهاما جديدا إلى السعودية

وجهت النيابة العامة الإيرانية، اليوم الأحد، اتهاما خطيرا إلى المملكة العربية السعودية بتمويل حملة للمعارضين الإيرانيين عبر الإنترنت لتوجيه الاضطرابات الأخيرة في البلاد.

وقال جواد جاويدنيا، مساعد المدعي العام الإيراني لشؤون الفضاء الافتراضي، خلال كلمة في مدينة نطنز في محافظة أصفهان وسط البلاد، إنه "خلال أيام الاضطرابات كانت هناك ثلاث منصات نشطة لتنظيم "مجاهدي خلق" على الإنترنت لتوجيه الاضطرابات انطلاقا من ألبانيا والسعودية"، مؤكدا أن "السعودية مولت جزءا هاما من هذه الحملة".

وأضاف جاويدنيا أن الفضاء الافتراضي "يشكل اليوم، الخط الأول للدفاع عن البلاد"، مشيرا إلى أن "العدو نظم صفوفه لشن الحرب على إيران عبر الإنترنت، وعندما قطعت إيران خدمة الإنترنت تلقى العدو ضربة كبيرة، ولو استمر الفضاء الافتراضي المعادي لاستمرت الاضطرابات".

وكانت الحكومة الإيرانية، قد توعدت، أمس السبت، برد حازم، على دول في المنطقة ستثبت وقوفها وراء موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا.

واندلعت المظاهرات في إيران الأسبوع قبل الماضي بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل نظام دعم أسعار البنزين تستفيد منه الأسر الفقيرة لكنه يترافق مع رفع كبير لأسعار البنزين في محطات الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة. وبينما أعلنت طهران عن سقوط خمسة قتلى خلال الاحتجاجات، قالت منظمات دولية إن احصيلة الفتلى قد تبلغ العشرات.