وزير الخارجية الكندي الجديد يقول إنه ضغط على الصين بشأن كنديين محتجزين

قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين إنه ضغط على نظيره الصيني بشأن قضية كنديين اثنين محتجزين في بكين.

وأوضح الوزير، اليوم السبت، أنه أثار القضية خلال اجتماعه بوزير الخارجية الصيني وانغ يي لمدة ساعة تقريبا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان، بحسب رويترز.

وقال شامبين الذي عين في المنصب في تغيير وزاري يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عبر الهاتف من طوكيو "عبرت عن قلقي وقلق كل الكنديين فيما يخص ظروف احتجازهما".

واللقاء هو أول اجتماع بين وزيري خارجية البلدين منذ اجتماع وانغ بكريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية السابقة في أغسطس آب الماضي.

وكرر سفير الصين الجديد في أوتاوا يوم الجمعة مطالبة كندا بالإفراج الفوري عن منغ ابنة مؤسسة هواوي.

وتقول الصين إن الرجلين محتجزان بتهم تتعلق بأسرار الدولة. واحتجز الاثنان في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد وقت قصير من احتجاز الشرطة الكندية المسؤولة المالية لشركة هواوي للتكنولوجيا منغ وان تشو بناء على مذكرة أمريكية.