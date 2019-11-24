"تشرنوبل" الأمريكية... كيف كاد حادث في محطة للطاقة النووية أن يمحو ولاية بأكملها

قبل سبع سنوات من مأساة تشرنوبل، وقع حادث في محطة الطاقة النووية الأمريكية ثري مايل آيلاند، وتمكنوا بأعجوبة من تجنب عواقب لا يمكن إصلاحها على البشرية.

في أبريل/نيسان 1986 ، وقع الحادث في محطة تشرنوبل للطاقة النووية في الاتحاد السوفيتي، والتي أصبحت أكبر كارثة في تاريخ الذرة السلمية، لكن القليل من الناس يتذكرون أنه قبل سبع سنوات من هذه المأساة، وقع حادث مماثل في الولايات المتحدة.

28 مارس/آذار 1979، الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية بنسلفانيا. في الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي في وحدة الطاقة الثانية لمحطة الطاقة النووية بجزيرة ثري مايل، تم إيقاف المضخة الثانوية. وأدى ذلك إلى توقف دوران المياه، ونتيجة لذلك، ارتفاع درجة حرارة المفاعل. كان من الواجب أن تبدأ مضخات الطوارئ الثانوية في هذه المرحلة بالعمل، لكن هذا لم يحدث بسبب حدوث خطأ أثناء الإصلاح. الفنيون الذين أجروا إصلاحات قبل وقت قصير من الحادث لم يفتحوا صمامات الضغط. لم ير أي من المشغلين هذا، حيث أن مؤشرات صمامات مضخة الطوارئ كانت مغطاة بقطع من الورق، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.

في هذه اللحظة، بدأ صمام الأمان بالعمل، بإطلاق البخار والماء من المفاعل، التي تتراكم في الفوار. ولكن عندما تم الوصول إلى الضغط العادي، لم يغلق الصمام، مما تسبب في تسرب المبرد. اكتشف المشغلون هذه المشكلة فقط بعد 2.5 ساعة. امتلأ الفوار، وانفجرت أغشية السلامة الموجودة عليه، وبدأ تدفق الماء المغلي والبخار إلى المبنى. وعمل نظام الطوارئ للتبريد في المفاعل. بسبب الصمام الذي لم يغلق عبر الفوار، بدأ الماء بالتدفق إلى بناء الاحتواء النووي.

أظهرت المستشعرات أن هناك الكثير من الماء في المفاعل، رغم أنه في الواقع كان فارغًا من الناحية العملية. قام المشغلون، بالاعتماد على بيانات المستشعرات، وأغلقوا جميع مضخات الطوارئ التي تضخ المياه إلى الدائرة الأولية.

في اليوم التالي فقط، تمكن مشغلون آخرون من إصلاح الوضع، أغلق موظفو المحطة الصمام الكهرومغناطيسي للضغط وتمكنوا من بدء التبريد القسري للنواة. ولكن بحلول هذا الوقت كان الوقود قد ذاب. لقد انتهت المرحلة الحرجة، ولكن تراكم الهيدروجين بقي في المبرد، وتمكنوا من التخلص منه فقط بحلول 1 أبريل/نيسان.

على الرغم من التلوث الخطير للمحطة نفسها، كانت عواقب الإشعاع على السكان والبيئة ضئيلة. ولكن بسبب التقارير الإعلامية المتضاربة، عانى سكان ولاية بنسلفانيا من ضغوط نفسية خطيرة.

بسبب مستويات الإشعاع الزائدة فوق أنبوب التهوية في المحطة، أدلى حاكم ولاية بنسلفانيا ببيان حول الإخلاء الطوعي للنساء الحوامل والأطفال من المناطق المحيطة. ولكن بعد بضع ساعات، صرح بأنه لا توجد حاجة للإخلاء. بحلول هذا الوقت، كان حوالي 600 ألف من سكان الولاية قد حزموا حقائبهم وكانوا على استعداد للمغادرة، منهم 200 ألف شخص تركوا منازلهم. بدأوا في العودة بعد أيام قليلة فقط من وصول الرئيس الأمريكي جيمي كارتر شخصيًا إلى المحطة في الأول من أبريل.

للتحيقيق في ملابسات الحادث في محطة الطاقة النووية، تم إنشاء العديد من اللجان للتحقيق في ما حدث: اللجنة الرئاسية الأمريكية، ولجنة مجلس الشيوخ الأمريكي، ولجنة محافظ بنسلفانيا، ولجنة التنظيم النووي، واللجنة البيئية، ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية.

توصل الخبراء الذين حققوا في الحادث إلى أنه على الرغم من أن تعطل المعدات كان السبب الرئيسي للحادث، إلا أن عدم الاستعداد لحالات الطوارئ أدى إلى عواقب وخيمة.

وفقًا للمقياس الدولي للأحداث النووية (INES) تم تعيين الحادث الذي وقع في جزيرة ثري مايل من المستوى الخامس. وقعت حوادث أكثر خطورة فقط في مصنع ماياك الكيميائي في عام 1957 ، وفي تشرنوبل (1986) وفي فوكوشيما (2011).

تم إنفاق حوالي مليار دولار للتخلص من عواقب حالة الطوارئ في Three Mile Island. بالإضافة إلى ذلك، أجبرت محطة توليد الكهرباء على تعويض بملايين الدولارات في دعوى جماعية. حتى الآن ، لا يزال هذا الحادث هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وجه الحادث ضربة هائلة للصناعة النووية الأمريكية.