أرقام "مفزعة" عن التحرش الجنسي بالنساء في إسرائيل

كشف مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن أكثر من 336 ألف امرأة في إسرائيل تعرضت للأذى خلال عام 2018.

وبحسب موقع معاريف العبري، فهناك 140 ألف امرأة إسرائيلية تعرضت لتحرش جنسي وأكثر من 68 ألف امرأة تعرضت لعنف أسري.

ونشر مكتب الإحصاء المركزي هذه المعطيات بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد النساء، الذي سيتم إحياؤه غدا الاثنين.

وأشار المكتب إلى أن هناك 15000 امرأة تعرضن لمحاولات اغتصاب أو اغتصاب فعلي، وأن 37000 من النساء أفدن أن المضايقات الجنسية وقعت في نطاق العمل، بينما قالت 13000 منهن إن المتحرش كان أحد المسؤولين عنهن في العمل.

وجاء في التقرير أن 95.4% من النساء اللاتي تعرضن لمضايقات جنسية و79.2% من اللاتي وقعت عليهن ممارسات جنسية مختلفة لم يقدمن شكاوى للشرطة، وأن أقل من 5% منهن قدمن شكاوى للشرطة.

ولفت إلى أنه عام 2018 شهد تقديم 51000 شكوى لمركز مساعدة المتضررين والمتضررات من التحرشات الجنسية، وفي عام 2017 تلقى المركز 47000 شكوى.

وأكد التقرير على أنه وفقا لإيفادات الضحايا فأن 22.5% عن تحرشات جنسية داخل العائلة، وأن 88% من التحرشات أو الاغتصابات تمت من قبل أشخاص معروفين للضحية.

وكانت دائرة الاحصاء المركزية نشرت في يونيو الماضي أن عدد سكان البلاد وصل إلى 9,021,000 نسمة، بحسب موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية.