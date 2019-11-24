بيل غيتس يمدح شركة "هواوي"

تحدث رئيس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أحد أبرز أغنياء العالم، بيل غيتس، عن شركة "هواوي" الصينية ومنتجاتها الموضوعة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية.

أشاد بيل غيتس، بعملاق صناعة الهواتف الذكية "هواوي" والقدرة الكبيرة للشركة على إنتاج هواتف ذكية بمواصفات ممتازة وبأسعار رخيصة، الأمر الذي يدفع باقي الشركات لتخفيض أسعارها.

وحول العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة الصينية، قال غيتس إن جميع منتجات الشركة يجب أن تخضع للاختبار الموضوعي، وبعدها يمكن اتخاذ القرارات بشأن العقوبات.

وتابع "يجب معرفة طبيعة منتجات الشركة وهل هي للتنصت، وعدم القيام بفرض عقوبات خاطئة".

وأضاف غيتس "وجود شركة مثل "هواوي" ليس جيدا فقط للصين وإنما للعالم كله، حيث تقوم بإنتاج منتجات من فئة الجيل الخامس للإنترنت بأسعار تنافسية الأمر الذي يدفع المنافسين على التحول لتحسين منتجاتهم أو خفض أسعارهم، وتعتبر الشركة كإحدى اكثر الشركات ابتكارا في العالم"، بحسب مانشر موقع gizchina.

وأضاف غيتس "لطالما كان هناك تعاون مستمر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى أن فئة لا يعجبها هذا الأمر".