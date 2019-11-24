ارتفاع عدد قتلى تحطم طائرة شمال الكونغو إلى 24 قتيلا

ارتفع عدد القتلى إثر تحطم طائرة خفيفة في مدينة غومو شمال الكونغو، صباح اليوم الأحد، إلى 24 قتيلا.

القاهرة - سبوتنيك . وذكر موقع "7سير 7" أن "فرق الإنقاذ أخرجت من الحطام 24 جثة حتى الآن، مضيفا أن "عمليات البحث جارية في الموقع عن جثث أخرى".

وكان الموقع ذاته قد نقل في وقت سابق أنه تم استخراج جثث 13 شخصا، لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة.

وحسب "رويترز" تحطمت طائرة الركاب في حي سكني في مدينة غوما أثناء إقلاعها من المطار القريب.

وقالت شركة الطيران ، وهي شركة Busy Bee المحلية، إن هناك 16 راكباً وشخصان من الطاقم لقوا حتفهم في الحادث.