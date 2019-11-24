الجيش الأمريكي يطور زي قتالي جديد... غير مخصص للبشر

أعلن الجيش الأمريكي، الأسبوع الحالي، عن تطويره لزي قتالي جديد، ولكنه غير مخصص للجنود.

وصمم الجيش غطاء لرأس الكلاب العسكرية، والتي تحميها من فقدان السمع على المدى القصير، أثناء تواجدها داخل المركبات أو الآلات الصاخبة.

ويتكون غطاء الرأس من مواد امتصاص صوتية مرنة، تعمل على تصفية الضوضاء العالية، وتمتاز بأنها قابلة للمد أو التقلص، من أجل استيعاب كل أحجام رؤوس الكلاب.

Military working dogs play a vital role in our #USArmy, but hearing loss due to high-decibel noise puts these animals at risk.



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Photo courtesy of @zeteotech @ArmyResearchLab #ArmyTech pic.twitter.com/VO2d0DtzNE — U.S. Army (@USArmy) November 23, 2019

وقال الباحث في الجيش الأمريكي، ستيفن لي إن "التكنولوجيا الجديدة، تحمي الكلاب العسكرية أثناء قيامها بمهام وهي في رحلة قصيرة على متن طائرة هليكوبتر، بل وفي إمكانها إطالة عمر حياة الكلب".

ويبلغ سمك غطاء رأس الكلاب الجديدة، حوالي بوصة واحدة، وتم تصميمه للتوافق مع الخوذات والنظارات الواقية وأغطية رأس واقية أخرى مصممة للكلاب العسكرية.

تم تطوير أغطية الرأس بواسطة "زيتيوتك"، وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية الطبية، وتم تمويل المشروع من قبل منحة أبحاث الابتكار للشركات الصغيرة من الجيش.

وقبل أن يتم كشف النقاب عنها رسميا، تم اختبار غطاء الرأس للكلاب بشكل مكثف بداخل المنشآت العسكرية ومنشآت حماية القانون المختلفة.

ومن المعروف أن آذان الكلاب أكثر حساسية بكثير من آذان الإنسان، إذ أن الأخير لا يستطيع سماع الأصوات التي تزيد عن 20000 هرتز، ولكن يمكن للكلاب سماع الأصوات حتى حوالي 50 هرتز.

كما أن الكلاب لديها ثلاثة أضعاف عدد عضلات الأذن مقارنة بالبشر.