يضر بوالدها... إيفانكا تقع في خطأ

وقعت إيفانكا ترامب في خطأ، عندما نسبت جملة تاريخية لمؤرخ فرنسي بينما هي لقاض أمريكي.

وكتبت إيفانكا: "من المحتمل أن يتسم تراجع الأخلاق العامة في الولايات المتحدة بإساءة استخدام سلطة المساءلة كوسيلة لسحق الخصوم السياسيين أو طردهم من مناصبهم". وقالت إن التغريدة هي اقتباس من كلمات المؤرخ الفرنسي ألكسي دو توكفيل.

“A decline of public morals in the United States will probably be marked by the abuse of the power of impeachment as a means of crushing political adversaries or ejecting them from office.”



Alexis de Tocqueville, 1835 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 21, 2019

​وتعرضت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانتقادات واسعة إثر نشرها لتغريدة غير دقيقة تناولت إجراءات عزل والدها.

وفي المقابل رد مؤرخون على تغريدتها بأن التغريدة: "ليست صحيحة، وهي اقتباس مزيف"، وأشاروا إلى أنها تعود في الأصل لقاض أمريكي يدعى جون إينيس كلارك هير، وكتابها في كتابه "القانون الدستوري الأمريكي - 1889"، بحسب موقع صحيفة "الجارديان".

وأشار المؤرخون إلى أن المقولة لا تعبر عن وجهة النظر التي تتبناها إيفانكا، وأوضحوا بأنه الجملة في سياقها الكامل، تؤكد على أن كلارك هير كان يتحدث في الحقيقة عن ضرورة المساءلة والعزل، وفي هذه الحالة فإن استشهاد إيفانكا بمقولته لا يخدمها ولا والدها.

وترى إيفانكا ترامب أن إجراءات عزل والدها هي "محاولة للانقلاب على نتائج انتخابات عام 2016".