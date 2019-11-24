مسيرة للمتحولين جنسيا في نيودلهي والمشاركون يرقصون على إيقاع الطبل... صور

قام أكثر من 1000 عضو من LGBTQ "مجتمع الميم" وأنصارهم بمسيرة عبر نيودلهي للاحتفال بالتنوع الجنسي في الهند، والتي يقولون إنه يتقدم ولكن لا يزال أمامه طريق طويل ليصبح مكانًا أكثر قبولًا لهم.

وحسب "أسوشيتد برس" حمل المشاركون في المسيرة أعلام قوس قزح والبالونات واللافتات وقاموا بالرقص على إيقاع الطبول، وطالبوا بالتعريف الذاتي في أي جنس من أجل الاعتراف القانوني بدلاً من التسجيل أولاً كمتحول جنسيًا ثم تقديم دليل على إجراء العمليات الجراحية إلى السلطات، وفقًا لما اقترحه مشروع قانون حكومي.

ويقولون إن مشروع القانون، الذي لم يقره البرلمان الهندي بعد، يتعارض مع حكم تاريخي أصدرته أعلى محكمة في الهند العام الماضي يقضي بإلغاء قانون الحقبة الاستعمارية الذي يعاقب على ممارسة الجنس المثلي بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

#LGBTQ marching across streets of New Delhi to oppose ban.#LGBT pic.twitter.com/TEVbl6GodP — Haider Ali Khan, حیرد علی خان (@khanhaider) November 24, 2019

يذكر أن LGBTQ يشير إلى مثلية الجنس، أو مثلية التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا. وأيضاً يعرف في المنطقة العربية بـ"مجتمع الميم" لأن المصطلحات "مثلي، مزدوج، متحول ومتحير" كلها تبدأ بحرف الميم، وشعارهم "قوس قزح".

بدأ استخدام المصطلح في التسعينيات، بينما استخدم مصطلح "LGB" قبله بدلاً من مصطلح "مجتمع المثليين" في النصف الثاني من الثمانينيات، لكن هذا أدى إلى شعور العديد من داخل المجتمع بعدم تمثيل هذا المصطلح لهم.

أصبح اللفظ تياراً للتعبير عن النفس، واعتنقته غالبية المجتمعات المبنية على الهوية الجنسية في الولايات المتحدة والبلدان الناطقة باللغة الإنجليزية.