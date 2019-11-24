نتنياهو يدعو جميع الدول الراغبة في السلام إلى الضغط على إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الدول التي تريد السلام في المنطقة إلى ممارسة الضغط على إيران.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، "تحدث قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، يوم أمس، أن إيران تخطط لهجوم آخر. هذا صحيح، هجمات إضافية. لكن إيران لا تهاجم فقط جيرانها ونحن، إيران تهاجم أيضا مواطنيها... هذا أكبر نظام إرهابي في العالم، بما في ذلك ضد مواطنيه".

قال أمس قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال ميكينزي، إن إيران تخطط لشن هجوم جديد. هذا صحيح. إنها تخطط لشن هجمات جديدة. ولكن إيران لا تهاجم جيرانها وتهاجمنا نحن فحسب، بل هي تهاجم أيضا مواطنيها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 24, 2019

​وأضاف نتنياهو "لهذا أدعو جميع الدول التي تريد تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا وحول العالم إلى الضغط بشكل متزايد على إيران ودعم إسرائيل في أعمالها ضد هذا العدوان".