رجل يحتجز ثلاثة أطفال كرهائن لمدة 14 ساعة

أطلقت الشرطة النيوزيلندية اليوم الأحد النار على رجل مسلح احتجز ثلاثة أطفال كرهائن لمدة 14 ساعة.

ووفقا لصحيفة "لايف صن" النيوزيلندية نقلا عن مصدر في الشرطة المحلية وقع الحادث في منتصف الليل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة تاورانجا شمال البلاد الشرطة حيث تمكنت إحدى الرهائن من الهروب والوصول إلى جيرانها والاتصال بالشرطة.

وقال مصدر في الشرطة: "تلقينا اتصالا هاتفيا من امرأة أخبرتنا أن مسلحا قام باحتجاز ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و6 و 11 عامًا. "

وتابع بقوله:" قمنا باقتحام المنزل وكان هناك رجل يضع سكينا على رقبة أحد الأطفال ويهدد بقتله إذا لم تغادر قوات الأمن المنزل. ونتيجة لذلك، اضطررنا للتراجع، وقام المهاجم، بحبس نفسه في غرفة الملابس مع الأطفال."

وبحسب الصحيفة بدأت قوات الأمن في التفاوض مع الرجل، لكنها باءت بالفشل. وبحلول منتصف اليوم، قام رجال الشرطة باقتحام المنزل وقتل الرجل المسلح وتم نقل الأطفال إلى المستشفى.