الداخلية الأفغانية: مقتل شخص وإصابة 5 في تفجير استهدف سيارة أممية بكابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، أن شخصا قتل في انفجار ضرب الدائرة التاسعة بالعاصمة كابول استهدف سيارة تابعة للأمم المتحدة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، إن " انفجارا ضرب سيارة تابعة للأمم المتحدة بالدائرة التاسعة في كابول، مخلفا قتيلا واحدا و 5 جرحى وفق معلومات أولية".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير إلى الآن.