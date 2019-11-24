حماة رئيس وزراء كمبوديا تحرمه من حضور قمة "الآسيان"

أعلن المكتب الرئاسي في سيؤول، الأحد، إلغاء اجتماع كان مقررا بين رئيسي كوريا الجنوبية مون جيه إن، ورئيس وزراء كمبوديا هون سين، بسبب غياب الأخير عن القمة الخاصة بين سيؤول ودول آسيان.

ووفقا لوسائل إعلام كمبودية، فإن هون سين قال بعد ظهر السبت، عبر فيسبوك، إن حماته تم نقلها إلى المستشفى وتعاني من حالة صحية خطيرة.

وقال هون سين "أعتذر للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، وقادة دول الآسيان بمن فيهم رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان-أوتشا، بسبب غيابي عن القمة الخاصة".

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إنه كان من المقرر أن يعقد الاجتماع بين الزعيمين، الإثنين، لكن هون سين أبلغ بتعرض حماته لوعكة صحية تجعل من الصعب حضوره القمة الخاصة.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كو مين-جونغ" إن براك سوكون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكمبودي سيشارك في القمة الخاصة نيابة عن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، ومن المقرر أن تعقد وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا اجتماعاً مع نظيرها براك سوكون.

وتشهد مدينة بوسان الكورية الجنوبية، يومي الإثنين والثلاثاء، قمة خاصة بين سيؤول ورابطة دول (آسيان)، التي تضم 10 دول من جنوب شرق آسيا.