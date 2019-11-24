مسؤول روسي يصف مقارنة القرم بقاعدة عسكرية لترهيب أوروبا بـ"الخيال"

وصف النائب الأول لرئيس برلمان القرم يفيم فيكس، اليوم الأحد، تصريحات رئيس هيئة الأركان الأوكرانية والتي تقارن بين شبه الجزيرة والقاعدة العسكرية الروسية بأنها نسج من الخيال.

وقال فيكس لوكالة "سبوتنيك": "هذا أيضا من نسج خيالهم. أين القرم، وأين هو البحر الأبيض المتوسط؟ ما علاقة هذا بذاك. أنهم لا يفهمون الجغرافيا أو ما يتحدثون عنه. كل هذا يسبب فقط شعورا بالغثيان. يبدوا أنهم يحركون ألسنتهم ليس إلا لمجرد الثرثرة، لدينا الكثير للقيام به، ولن ننصرف لهم".

ونصح نائب رئيس البرلمان في شبه الجزيرة رئيس هيئة الأركان العامة لأوكرانيا أن يلتفت على نحو أفضل إلى كيفية إقامة علاقات حسن جوار مع روسيا وما يجب القيام به من قبل أوكرانيا لوقف الحرب في دونباس ضد شعبها.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خومتشاك، قد قال في وقت سابق، إن روسيا بحاجة إلى شبه جزيرة القرم "للسيطرة على البحر الأبيض المتوسط"، وأن القاعدة العسكرية الروسية في شبه الجزيرة "ستصبح كابوسا لأوروبا وشمال أفريقيا".

يُشار إلى أن شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول، انضمتا إلى روسيا، بعد الاستفتاء الذي جرى فيهما في 16 مارس/آذار من عام 2014، بعد أن أيد خلاله معظم السكان الخروج من قوام أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.

وأعلنت موسكو مرارا وتكرارا، أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.