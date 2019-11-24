مقتل أجنبي وإصابة 5 في تفجير بالعاصمة الأفغانية استهدف سيارة للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، أن أجنبيا قتل بانفجار ضرب الدائرة التاسعة بالعاصمة كابول واستهدف سيارة تابعة للأمم المتحدة.

القاهرة - سبوتنيك . وقال الناطق باسم الوزارة، نصرت رحيمي، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، إن "هجوما بقنبلة يدوية استهدف سيارة تابعة للأمم المتحدة بالدائرة التاسعة في كابول، مخلفا قتيلا أجنبيا واحدا و5 جرحى، بينهم أفغانيان يعملان لدى الأمم المتحدة".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، ولكنه يأتي بعد قرار الحكومة الأفغانية إطلاق سراح عناصر من شبكة حقاني المتحالفة مع حركة طالبان في مقابل الإفراج عن رهينتين غربيتين، في مبادلة قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إنها تهدف لتهيئة أرضية لبدء مفاوضات مباشرة بين الحكومة وطالبان.

وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية المدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.