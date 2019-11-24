بسبب الطقس السئ... انهيار جسر على طريق سريع في إيطاليا

انهار جسر، اليوم الأحد، على طريق سريع بمنطقة ليجوريا في شمال غرب إيطاليا قرب مدينة سافونا الساحلية.

أعلن ذلك متحدث باسم شركة المُشغلة للطريق السريع.

وقال جيوفاني توتي حاكم منطقة ليجوريا إن "الطقس السيء تسبب في انهيار أرضي قوي ضرب الجسر وإن سيارة واحدة على الأقل سقطت معه وإن كان ذلك لم يتأكد حتى الآن، بحسب "رويترز".

وشهدت منطقة ليجوريا ذاتها انهيار جسر العام الماضي في جنوة مما أدى لمقتل 43 شخصا.

One year ago, a motorway bridge collapsed in the city of Genoa, killing 43 people and leaving more than 600 homeless. Today our heart is in #Genova, as we commemorate this tragedy #PonteMorandi #Italy pic.twitter.com/cuSkDTN7AL — Serena Muroni (@seremuroni) August 14, 2019

وتسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في شمال إيطاليا الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم شركة سياس إنها تجري تحقيقات لتقييم الوضع.

وأضاف أن الجسر المنهار على الطريق السريع كان طوله 50 مترا وكان يربط الساحل بتورينو على مشارف سافونا مباشرة. وتوقفت حركة المرور في الاتجاهين على الرغم من أن الجسر المنهار في اتجاه واحد فقط من الطريقين المنفصلين.