رئيس الأركان الأمريكي يزور إسرائيل... بالفيديو والصور

بحث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مع رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، اليوم الأحد، التطورات الأمنية المشتركة والتطورات الإقليمية.

وقال آفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "زار إسرائيل، اليوم الأحد، رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، ليحلّ ضيفًا على رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي".

وصل صباح اليوم إلى إسرائيل، رئيس أركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال (****) مارك ميلي، ليحلّ ضيفًا على رئيس هيئة الأركان، الجنرال #أفيف_كوخافي. pic.twitter.com/wq6RBRwSpu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2019

وأضاف أدرعي "تم استقباله من قبل حرس الشرف في قاعدة الأركان العامة في تل أبيب. خلال الزيارة تداول القادة في عدة مواضيع عملياتية، والتطورات في المنطقة".

وتابع، "عبر الجنرال كوخافي عن تقديره للجنرال ميلي على دعمه طويل السنين للتعاون بين الجيشين".

زيارة الجنرال ميلي تأتي امتدادًا لسلسلة زيارات أجراها ضباط كبار من الجيش الأمريكي في الشهر الأخير، كجزء من التعاون بين الجيشين، حيث يتداول فيها الجانبان التطورات في المنطقة pic.twitter.com/6DLz4mXvFo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2019

وأوضح "تأتي هذه الزيارة امتدادًا لسلسلة زيارات أجراها جنرالات أمريكيون من قمّة الأذرع والقيادات العسكرية الأمريكية خلال الشهر الأخير، والّتي تمثّل عمق التعاون بين جيش الدفاع الإسرائيلي، والجيش الأمريكي، وأهمية هذا التعاون لاستقرار المنطقة".

وختم أدرعي بالقول "شارك في الزيارة الملحق العسكري الإسرائيلي في الولايات المتحدة، الميجور جنرال يهودا فوكس، وملحق الولايات المتحدة في إسرائيل، الجنرال تشارلز براون".

خلال الزيارة تداول القادة في عدة مواضيع عملياتية والتطورات في المنطقة.

وقد عبر الجنرال كوخافي عن تقديره للجنرال ميلي على دعمه طويل السنين للتعاون بين الجيشيْن. تأتي الزيارة امتدادًا لسلسلة زيارات أجراها جنرالات أمريكيون من قمة الأذرع والقيادات العسكرية الأمريكية خلال الشهر الأخير pic.twitter.com/HgDj9Io3zY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2019

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، دخل حيز التنفيذ اتفاق المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، ويُعد الاتفاق هو الأكبر من نوعه بين البلدين، ويضمن تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات.