وزير الخارجية الصيني: بغض النظر عما يحدث هونغ كونغ ستبقى جزءا من الصين

صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، أن هونغ كونغ هي جزء من الصين بغض النظر عما سيحدث.

وقال وانغ للصحفيين في طوكيو تعليقا على نتائج الانتخابات: "هذه ليست النتيجة النهائية بعد، دعنا ننتظر النتيجة النهائية، حسناً؟ ومع ذلك، فمن الواضح أنه بغض النظر عما يحدث، تعد هونغ كونغ جزءًا من الصين ومنطقة إدارية تابعة لولاية تشين"، بحسب ما نقلته صحيفة "ويون".

وأضاف وزير الخارجية: إن أي محاولة لإحداث فوضى في هونغ كونغ أو حتى الإضرار بازدهارها واستقرارها لن تنجح".

وبدوره أكد الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، أن حكومته تراقب الوضع في هونغ كونغ بعناية، وقال خلال مؤتمر صحفي في طوكيو: "هونغ كونغ، شريك مهم للغاية، فنحن على علاقة اقتصادية وثيقة معه، ومن المهم بالنسبة لنا أن تواصل هونغ كونغ التطور كمنطقة حرة ومفتوحة، القائمة على مبدأ دولة واحدة - نظامان".

وفاز مرشحو المعارضة في انتخابات المجالس المحلية، يوم أمس الأحد، في 18 مقاطعة في هونغ كونغ. ووفقًا لنتائج الفرز الأولي للأصوات، حصل مرشحو الحزب الديمقراطي على 396 مقعدًا من أصل 452 مقعدًا (حوالي 90%). وهكذا، خسر الطرف الموالي للحكومة، الذي كان يسيطر سابقًا على 75%من المقاعد في مجالس المقاطعات.