"الرد السعودي سيكون صارما"... واشنطن تحذر من هجوم إيراني على غرار "أرامكو"

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال، كينيث ماكنزي، إنه "من المحتمل جدا أن تحاول إيران مجددا مهاجمة الأراضي السعودية"، لكنه حذر من أن الرد السعودي في تلك المرة سيكون صارما.

وأشار ماكنزي، في تصريحات مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن واشنطن رصدت تهديدات خطيرة وموثوقة من جانب إيران، يتوقع أن تكون عن طريق طائرات دون طيار وصواريخ باليستية، في صورة أشبه بالهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية السعودية في 14 سبتمبر/ ايلول الماضي.

لكن القائد الأمريكي قال إن "السعودية استعدت بصورة كبيرة لأي هجمات يمكن أن تتعرض لها، وسيكون ردها صارما في هذه المرة".

وقال: "لن استبعد أي شيء من إيران، فهي تتصرف بطريقة غير مسؤولة، وعلى الجميع أن يكون حذر جدا والاستعداد لما يمكن أن يحدث مستقبلا".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.