رئيس كوريا الجنوبية: آسيا هي مستقبل العالم

صرح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، في انطلاقة الدورة الخاصة بين كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، أن القارة الآسيوية هي مستقبل العالم.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد أشار الرئيس مون في خطابه، إلى أهمية "التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان"، قائلا إن "آسيا هي مستقبل العالم"، وأكد أن "كوريا الجنوبية وآسيان تقتربان من بعضهما بعضا اقتصاديا بوتيرة سريعة".

وصرح مون جيه إن: إن العلاقات بين كوريا الجنوبية وآسيان ستتجاوز علاقة الصداقة وسيصبح الجانبان مجتمعا يحققان معا نموا.

وشبه الرئيس مون في خطابه السلام في شبه الجزيرة الكورية بمثابة السلام في شرق آسيا، مضيفا أنه في حال التغلب على الأزمات القادمة مثل القمة الثالثة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فسوف تصبح منطقة شرق آسيا مجتمعا واحدا حقيقيا.

وانطلقت، اليوم، القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول"آسيان"، التي تضم 10 دول من جنوب شرق آسيا، تحت شعار "الشراكة من أجل السلام والازدهار للشعوب"، وستستمر حتى يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني.