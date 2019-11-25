عواصف رعدية تجتاح غرب اليونان وتودي بحياة شخصين

قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الاثنين، إن شخصين غرقا بعدما انقلب قاربهما أثناء رسوه في غرب البلاد، في حين اجتاحت أمطار غزيرة وعواصف رعدية البلاد.

واجتاحت العواصف غرب اليونان، يومي السبت والأحد، لتتسبب في فيضانات وتعطيل حركة النقل البحري.

وقال مسؤول بخفر السواحل اليوناني لـ"رويترز" غرق القارب الخاص بالشخصين المفقودين نتيجة الرياح القوية في ميناء بلدة انتريو". وعثر على جثتيهما فيما بعد.

وقال مسؤولون من الشرطة إن أجزاء من شبكة الطرق المؤدية إلى شبه جزيرة بيلوبونيس قطع بسبب الأمطار الغزيرة.

وحثت هيئة الحماية المدنية السلطات المحلية على البقاء في حالة تأهب. وتلقت إدارة الإطفاء عشرات البلاغات لسحب المياه من مواقع في حين تأجل فتح المدارس ساعتين في نطاق أثينا، اليوم الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد في البلاد إن الأحوال الجوية السيئة من المتوقع أن تتجه شرقا قبل أن تتحسن، مساء اليوم الاثنين.