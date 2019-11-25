طهران: التدخلات الأخيرة في شؤون إيران تأتي في إطار السياسات الأمريكية العدائية

أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن التدخلات الأخيرة في شؤون إيران تأتي في إطار السياسات الأمريكية العدائية.

وصرح موسوي لوكالة فارس الإيرانية: "إيران تدعو الدول إلى التخلي عن الأوهام وقبول الوقائع والدخول في حوار جماعي لضمان الاستقرار والأمن".

​وردا على سؤال أحد الصحفيين حول التصعيد الأمريكي ومطالبات المسؤولين الأمريكيين لزيادة الضغوط على إيران، قال موسوي: إن ما فعلوه (المسؤولون الأمريكيون) يعد نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية في سياق السياسات العدائية والضغوط القصوى من قبل المسؤولين الأمريكيين.

وبيّن موسوي بأن جهاز الدبلوماسية والتهديدات الإيراني يقوم في الوقت الحاضر بتحقيقات قانونية وحقوقية وجمع وثائق لتقديمها في المراجع الدولية من أجل مواجهة هذه الضغوط.