وزير خارجية لوكسمبورغ يطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين

دعا وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بفلسطين كدولة ردا على سياسات الإدارة الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية.

وقال أسلبورن: "يجب على الاتحاد الأوروبي إجراء نقاش حول ما إذا كان من المناسب لجميع دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بفلسطين كدولة. هذا الإجراء يمكن أن يؤدي على الأقل إلى إحداث موازنة لسياسات ترامب".

وأشار وزير خارجية لوكسمبورغ إلى أنه من الصعب اتخاذ هذا القرار على المستوى الوطني في عدد من البلدان.

وفي وقت سابق، قال أسلبورن إن "الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته وليس المقصود منه مناهضة إسرائيل"، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين.

وأشار الوزير إلى أن الموقف الأوروبي واضح، يضاف إلى موقف خمس دول أوروبية أدانت نهج الإدارة الأمريكية حيال المستوطنات، إلا أن أوروبا مستمرة في خلافاتها، ففي الوقت الذي تتجه فيه الدفة نحو انتهاج سياسية مستقلة تصر السويد على موقفها المؤيد لنهج الإدارة الأمريكية على طول الخط، فيما خرجت هولندا بقرار بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وأعلن برلمانها رفضه الالتزام بقرار المفوضية العليا الأوروبية مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية بنيامن نتنياهو، بأن القرار الأمريكي التاريخي حول المستوطنات، يعطي إسرائيل فرصة لمرة واحدة لتحديد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل وضم غور الأردن".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية "أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عملا لا يتعارض مع القانون الدولي".

ويشكل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.