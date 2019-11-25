تركيا تفحص رادارات منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400"

أكدت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية أنها ستقوم بفحص رادار منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" في العاصمة التركية أنقرة، لافتة إلى أن مقاتلات من طراز "إف- 16" ستنفذ طلعات جوية في أجواء أنقرة اليوم وغداً في هذا الإطار.

أنطاكيا - سبوتنيك . وقال مكتب المستشار الإعلامي لرئيس الصناعات الدفاعية في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "سيتم اليوم وغداً فحص الرادار التابع لمنظومة الدفاع الجوي "إس – 400".

وتابع: "ستنفذ مقاتلات"إف- 16" التركية طلعات جوية في العاصمة أنقرة للتأكد مما إذا كانت رادارات منظومة "إس- 400" ستكشف المقاتلات أم لا".

كان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن أنقرة تعمل على مسألة التفاعل بين منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" والطائرات المقاتلة الأميركية من الجيل الخامس "إف-35"، آملا أن تحقق هذه الجهود نتيجة إيجابية.