كوريا الجنوبية: تدريبات بيونغ يانغ المدفعية انتهاك للاتفاق العسكري

سيئول- سبوتنيك. وزار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم، وحدة عسكرية في جزيرة تشانيندو على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، وقام شخصيا بالتحقق من الاستعداد القتالي لبطاريات المدفعية، محددا الهدف بنفسه وأمر بفتح النار.
وأضافت: "ندعو كوريا الشمالية للامتثال للاتفاق العسكري الموقع في 19 سبتمبر/ أيلول 2018، وعدم تكرار مثل هذه الأعمال، ووقف جميع الأنشطة العسكرية في المناطق الحدودية على الفور، التي من شأنها زيادة عمليات التوتر".
ويعتبر هذا الاختبار للاستعداد القتالي لأجزاء من الجيش الشعبي الكوري الشمالي من قبل القائد الأعلى الثالث خلال الشهر الجاري. في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، قاد كيم جونغ أون تدريبات الإنزال للوحدات الجوية، وفي 16 نوفمبر، ولأول مرة منذ عامين، شاهد تدريبات الطيران والدفاع الجوي.
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