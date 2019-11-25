"بينها السعودية"... قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ"إبادة" أربع دول

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية، بـ"الإبادة"، في حالة تجاوزها "الخطوط الحمراء" في التعامل مع إيران.

وقال سلامي، في خطاب نقله التلفزيون الإيراني: "أقول لأمريكا وإسرائيل وآل سعود وبريطانيا إنكم جربتمونا في الساحات ولم تتمكنوا من الرد علينا، والجميع سمع صفعاتنا".

وتابع: "نقول لكم لا تجتازوا خطوطنا الحمر، وإذا اجتزتم خطوطنا الحمر سوف نبيدكم".

واندلعت مظاهرات في إيران، الأسبوع قبل الماضي، بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل نظام دعم أسعار البنزين تستفيد منه الأسر الفقيرة، لكنه يترافق مع رفع كبير لأسعار البنزين في محطات الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة. واتهمت السلطات الإيرانية، عملاء للولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية بالوقوف وراء الاحتجاجات.