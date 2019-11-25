الشرطة الأوروبية تعطل خوادم إنترنت لتنظيم "داعش"

ذكرت وكالة "بلجا" للأنباء اليوم الاثنين أن ممثلي الادعاء العام في بلجيكا عطلوا العديد من خوادم الإنترنت التي يستخدمها تنظيم "داعش"، وأغلقوا عددا كبيرا من الحسابات والمواقع الإلكترونية التي تديرها ذراعه الإخبارية في عملية قادتها وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).

وصرحت "يوروبول" أنها ستعلن تفاصيل العملية في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين؛ بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت "بلجا" عن إريك فان دير سيبت المتحدث باسم الادعاء العام قوله "تمكنا من غلق عدد كبير من الحسابات وسلسلة مواقع إلكترونية".

وقالت "يوروبولط في بيان إنها عملت مع تسع من أكبر منصات الإنترنت للتصدي لعمليات الدعاية لتنظيم "داعش"، منها "جوجل" و"تويتر" و"إنستغرام" و"تلغرام".

وذكرت يوروبول على موقعها الإلكتروني أنها فحصت "فيديوهات دعائية وإصدارات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الإرهاب والتطرف العنيف" على مدى يومين خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن "تلغرام كان منصة الخدمة الإلكترونية" التي وجدت بها معظم المواد المخالفة للقوانين.

وقالت "نتيجة لذلك، تم حذف قطاع كبير من اللاعبين الأساسيين داخل شبكة تنظيم "داعش" على تلغرام من على المنصة".

وأشادت يوروبول بالمساعدة التي قدمتها تلغرام وقالت إن الشركة تساعدها "في اجتثاث... المحتوى الشرير".