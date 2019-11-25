أوكرانيا تكشف موقفها من أي "عدوان روسي" محتمل

رأى رئيس هيئة الأركان الأوكرانية العامة، رسلان خومتشاك، اليوم الإثنين، أن عدوانا عسكريا من قبل روسيا (على بلاده) أمر غير مرجح.

كييف - سبوتنيك. وقال خومتشاك في مقابلة مع وكالة "أوكر إنفورم": "أنا على ثقة، وبناءً على ما تحلله هيئة الأركان العامة، توصلنا إلى استنتاج مفاده بأن عدوانا عسكريا مفتوحا من قبل روسيا ليس من بين التهديدات الأساسية، ولكنه مدرج في قائمة الخيارات، على الرغم من أنه الأبعد احتمالاً".

وكان رئيس الإدارة الرئيسية للتدريب - نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أليكسي تاران، قد قال في وقت سابق، إنه يعتقد أن روسيا تستعد لعدوان عسكري واسع النطاق، وكييف تنوي صدها، بما في ذلك ومن جهة بيلاروس. وفي الوقت نفسه، لم يقدم نائب رئيس الأركان العامة لأوكرانيا أي دليل على مزاعم التهديد الروسي.