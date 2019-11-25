الصين تنتظر زيارة بوتين العام المقبل

أعلن نائب وزير الخارجية الصينية، ليو تشينغ، اليوم الإثنين، أن بكين تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عام 2020.

موسكو - سبوتنيك. وقال ليو تشينغ، للصحفيين "تم عقد الاجتماع الأخير (بين الرئيسين) في البرازيل، واتفق الزعيمان على أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيذهب إلى روسيا العام المقبل للمشاركة بقمة "بريكس"، بدعوة من بوتين... ونترقب أيضاً الزيارة الرسمية للرئيس بوتين، إلى الصين".

وأشار إلى أنه خلال قمة "بريكس" السابقة، اتفق قادة الدولتين على حضور الرئيس شي جين بينغ، القمة القادمة التي ستعقد في روسيا.

وأوضح ليو تشينغ، أن بكين تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع روسيا، وتحتل روسيا مكانة رائدة في سياسة جمهورية الصين الشعبية، ولا توجد حدود لتنمية العلاقات بين البلدين.

هذا وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية، والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدوليين، في مختلف المجالات. ويذكر أن روسيا والصين تحتفلان العام الحالي بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا. وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42 بالمئة من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس " 26 بالمئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.