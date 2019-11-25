واشنطن تستدعي سفيرها في جنوب السودان للتشاور

وكتب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عبر حسابه على "تويتر"، يقول "استدعيت سفيرنا في جنوب السودان للتشاور فيما نعيد تقييم علاقتنا بحكومة جنوب السودان".
Called back our Ambassador to #SouthSudan for consultations as we re-evaluate our relationship with the Government of South Sudan. We will work with the region to support efforts to achieve peace and a successful political transition in South Sudan.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 25, 2019
وأضاف "سوف نعمل مع دول المنطقة لدعم جهود التوصل للسلام والانتقال السياسي السلمي في جنوب السودان".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)