الادعاء السويدي يحقق في أمر وزير عراقي للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية

قال مكتب الادعاء السويدي، اليوم الإثنين، إنه فتح تحقيقا مبدئيا بشأن الاشتباه بارتكاب وزير عراقي جرائم ضد الإنسانية.

وقال المكتب في بيان "تلقينا تقارير عن وزير عراقي يشتبه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية"؛ ولم يحدد البيان هوية الوزير كما لم يذكر تفاصيل عن المزاعم.

وأضاف البيان "تعمل الآن الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية والمنظمة لتحديد كيفية المضي قدما في هذا التحقيق، الذي لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية".

ورفض الادعاء الإدلاء بمزيد من التعقيب؛ بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.