هولندا تشارك في البعثة البحرية التي تقودها فرنسا في مضيق هرمز

أعلنت هولندا مشاركتها في البعثة البحرية التي تقودها فرنسا في مضيق هرمز، بحسب وسائل إعلام.

وحسب "رويترز" قالت وكالة الأنباء الهولندية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر حكومية إن هولندا ستسهم بسفينة في المهمة البحرية التي تقودها فرنسا في مضيق هرمز لمدة ستة أشهر تبدأ في يناير/ كانون الثاني.

وقال البرلمان الهولندي يوم السبت إن المبادرة قد تبدأ في أوائل العام المقبل وإن نحو عشر حكومات أوروبية وغير أوروبية ستشارك بعد الموافقات البرلمانية.

ودعت فرنسا إلى بديل أمني أوروبي في مضيق هرمز بعد استبعاد الانضمام إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من التهديدات التي تفرضها إيران في الممر المائي الاستراتيجي.

وتتصدر فرنسا مهمة بقيادة أوروبية مستقلة عن المبادرة البحرية التي تقودها واشنطن، في المضيق بعد سلسلة من الهجمات هذا العام التي زادت خطر تعطيل إمدادات النفط من الخليج التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز.

وخشيت بعض الدول الأوروبية من أن تؤدي المبادرة الأمريكية لتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الكولونيل جون كونكلين رئيس هيئة أركان التحالف الأمريكي اليوم "على حد علمي. لم ينضم أحد للتحالف (الفرنسي) بعد وهم يحاولون منذ فترة لكنهم لم يحققوا نجاحا".