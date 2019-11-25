الخارجية الصينية: سياسة واشنطن لاحتواء روسيا والصين مصيرها الفشل

وصف نائب وزير الخارجية الصيني، لو يوتشنغ، اليوم الإثنين، سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في احتواء بكين وموسكو بالخاطئة، مشيرا إلى أن الفشل مصيرها.

موسكو – سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الصيني للصحفيين "أشارك الرئيس بوتين رأيه وتقييمه بشأن هذه المسألة. نرى جيدا أن الولايات المتحدة تروج لأفعالها الانفرادية، وخطواتها الاقتصادية، فضلا عن احتوائها المزدوج فيما يتعلق بالصين وروسيا، وتحاول إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، لكن هذه المحاولات لن تلقى دعما من المجتمع الدولي. لقد كانوا مخطئين كثيرا. أخطؤوا في التقدير، وأنا متأكد أن هذه التصرفات الأمريكية محكوم عليها بالفشل".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد خلال منتدى "روسيا تنادي"، أنه في موسكو يفهمون التناقضات التي تنشأ في المجال الاقتصادي، وجوهرها وحقيقة أنها ذات طبيعة طويلة الأجل. كما لفت الرئيس الروسي إلى أن الغرض من هذه التناقضات هو كبح جماح تطور الصين وروسيا.، الشيء الذي يذكرونه في الولايات المتحدة نفسها، وأن هذه السياسة خاطئة ومحبطة حتى لمواقف من يبادر بهذا النوع من السياسات.