توقيع 7 اتفاقيات بين قطر وتركيا

وقعت كلا من قطر وتركيا، وبحضور رئيسي البلدين، رجب طيب أردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وقد تم توقيع الاتفقاقيات في العاصمة القطرية الدوحة، حيث وصل إليها الرئيس التركي بزيارة عمل ليوم واحد فقط.

كما تم توقيع البيان المشترك للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين من قبل وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والقطري محمد بن عبد الرحمن

وشملت الاتفاقيات الموقعة التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الليرة التركية والريال القطري)، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني، ومذكرة إعلان نوايا مشتركة بين معهد المعايير التركية، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس القطرية، بشأن التعاون في إنشاء المختبرات لتسهيل التجارة وحماية المستهلك، حسب وكالة "الأناضول".

كما تم توقيع أيضا اتفاقية تعاون في المجال الصناعي والتكنولوجي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعايير بين معهد المعايير التركية وهيئة الأشغال العامة القطرية، ومذكرة تفاهم بين المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية ومركز قطر للمال، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وكالة ترويج الاستثمار في قطر.