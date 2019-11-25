المدعي العام الإسرائيلي يرفض تنحي نتنياهو عن منصبه أثناء اتهامه بالفساد

قال المدعي العام الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يبقى في منصبه أثناء توجيه الاتهام إليه.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الاثنين إن المدعي العام الإسرائيلي "لا يعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجب أن يتنحى بعد اتهامه في ثلاث قضايا فساد"، حسب "رويترز".

جاء ذلك في بيان ردا على استفسارات للمدعي العام أفيخاي ماندلبيلت عما إذا كان ينبغي على نتنياهو الاستقالة أو أخذ إجازة.

ويقود نتنياهو حكومة تصريف أعمال بعد إجراء انتخابات غير حاسمة مرتين هذا العام.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأحد طلبا بأن تأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترك منصبه بعد توجيه اتهامات له بالفساد.

מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו | רה"מ נתניהו: "העיתוי הרגיש ממחיש כמה התהליך הזה נגוע בשיקולים זרים. מה שקרה בתהליך החקירות המזוהם נגדי, בתפירת התיקים, הגיע לשיאו היום" • צפו בדברים pic.twitter.com/JCAVVOMt99 — חדשות 13 (@newsisrael13) November 21, 2019

ورفض نتنياهو الذي يشغل منصب رئيس الوزراء لرابع فترة على التوالي الاتهامات كما لم يعبأ بتحد من داخل حزبه الحاكم وقام بعمله كالمعتاد إذ زار الجبهة الشمالية الإسرائيلية وأدلى بتصريحات عن التهديدات الإيرانية لإسرائيل.

وجاء توجيه الاتهامات لنتنياهو يوم الخميس الماضي وسط حالة من الفوضى السياسية غير المسبوقة في إسرائيل بعد انتخابات جرت في أبريل/ نيسان ثم في سبتمبر/ أيلول ولم يفز فيها نتنياهو أو منافسه الرئيسي بيني غانتس، الذي يمثل تيار الوسط، بأغلبية تؤهله للحكم.

ونفى نتنياهو الاتهامات بالرشا والاحتيال وخيانة الأمانة وقال إنه سيظل في منصبه ويدافع عن نفسه.

נתניהו: צריך לדרוש לחקור את החוקרים. התהליך מזוהם ונועד להפיל אותי pic.twitter.com/XQuKXw7UAP — כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2019

وتحدى جدعون ساعر وهو منافس على زعامة حزب ليكود نتنياهو قائلا إن رئيس الوزراء لن يتمكن من الفوز في انتخابات ثالثة ودعا حزب ليكود لإجراء اقتراع لاختيار زعيم جديد للحزب.

وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل في الطلب الذي تقدمت به إلى المحكمة العليا لتأمر بتنحي نتنياهو إن توجيه اتهامات جنائية لرئيس وزراء لا يزال في منصبه لأول مرة في إسرائيل يعتبر "تجاوزا لخط أحمر وصفعة قوية لثقة الرأي العام بمؤسسات الحكم".