باريس تؤيد زيادة أعضاء مجلس الأمن إلى 25 دولة وترشح عددا من الدول

أعلن ممثل فرنسا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، اليوم الإثنين، أنه يمكن زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى 25 دولة.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال دي ريفيير، عبر منبر الجمعية العامة "تدعم فرنسا توسيع عضوية المجلس، سواء على حساب الأعضاء الدائمين أو غير الدائمين. كما تدعم أيضا ترشيح ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، كأعضاء دائمين جدد في مجلس الأمن. بالإضافة إلى ذلك، نؤيد تعزيز وجود الدول الأفريقية بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن".

وأضاف الدبلوماسي الفرنسي: " يمكن لمجلس الأمن الموسع أن يضم 25 ممثلا، بما فيهم والأعضاء الدائمين وغير الدائمين الجدد."

وأشار دي ريفيير إلى أنه: "يجب تعيين هؤلاء الأعضاء من قبل كل الجمعية العامة، وليس من قبل مجموعة إقليمية، إذ أن هذه الزيادة في مجلس الأمن، ستجعله أكثر تمثيلا وستعزز سلطته".

ويعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هيكلا تنظيميا عاملاً بشكل دائم، يتحمل المسؤولية الرئيسية بشأن صون السلام والأمن الدوليين.

ويضم مجلس الأمن بشكل دائم 15 دولة، خمسة أعضاء دائمي العضوية يملكون حق النقض (الفيتو)، وعشرة أعضاء مؤقتي العضوية يتم تبديلهم بالتناوب.