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21:36 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    البحث عن طيار مفقود بعد اختفاء طائرته قبالة ساحل ويلز البريطانية

    © REUTERS / Tracey Nearmy
    العالم
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    تجري عمليات البحث عن طائرة خفيفة وطيارها بعد اختفائها قبالة ساحل مقاطعة ويلز في بريطانيا.

    طائرة ركاب
    © Photo / CCO
    أفضل الأماكن في الطائرة في حال تحطمها
    وحسب "بي بي سي" قالت شرطة شمال ويلز إن الطائرة كانت في طريقها من مطار "كارنارفون إلى "جريت أورم ولاندودنو" وعادت بعد ظهر الاثنين.

    وأضافت الشرطة أنه لم يكن هناك ركاب آخرون، وأن الضباط كانوا يدعمون عائلة الطيار المفقود.

    وتبحث طائرة هليكوبتر لخفر السواحل في منطقة حول جزيرة "بفن" عن الطائرة.

    وقالت شركة HM Coastguard إنها تلقت مكالمة هاتفية للمساعدة قبل وقت قصير من الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش.

    وأضاف متحدث: "إننا ننسق حاليًا العمليات بالقرب من جزيرة بفن".

    وقالت وكالة الملاحة البحرية وخفر السواحل إن عملية البحث بدأت بعد تقرير بأن طائرة اختفت من على شاشات الرادار.

    وقالت متحدثة إن زوارق إنقاذ وشرطة شمال ويلز تشارك جميعها في عملية البحث.

    وقالت شرطة شمال ويلز: "تلقينا مكالمة في الساعة 12:59 صباحًا للإبلاغ عن حادث تحطم طائرة خفيفة في منطقة بينمون.

    وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية إنه أرسل فريقًا للتحقيق في حادث يتعلق بطائرة خفيفة بالقرب من بوماريس في أنجيلسي.

    وأضاف أن زورقين نجاة أطلقا من أنجليسي للمساعدة في البحث عن طائرة شوهدت آخر مرة على بعد ميلين شمال شرق بنمون.

    وأضاف متحدث: "يقوم طاقم المتطوعين بالبحث في منطقة حول بينمون وانضم إليهم فريق من خفر السواحل من بينمون وبانجور وطائرة هليكوبتر لخفر السواحل".

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    بريطانيا, طيار, اختفاء, طائرة
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