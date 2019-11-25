البحث عن طيار مفقود بعد اختفاء طائرته قبالة ساحل ويلز البريطانية

تجري عمليات البحث عن طائرة خفيفة وطيارها بعد اختفائها قبالة ساحل مقاطعة ويلز في بريطانيا.

وأضافت الشرطة أنه لم يكن هناك ركاب آخرون، وأن الضباط كانوا يدعمون عائلة الطيار المفقود.

وتبحث طائرة هليكوبتر لخفر السواحل في منطقة حول جزيرة "بفن" عن الطائرة.

وقالت شركة HM Coastguard إنها تلقت مكالمة هاتفية للمساعدة قبل وقت قصير من الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش.

Colleagues from #HMCoastguard #Penmon are continuing to co-ordinate the search and rescue operation. pic.twitter.com/1kR0IiYhJA — HGC Ynys Môn / NWP Anglesey (@NWPAnglesey) November 25, 2019

وأضاف متحدث: "إننا ننسق حاليًا العمليات بالقرب من جزيرة بفن".

وقالت وكالة الملاحة البحرية وخفر السواحل إن عملية البحث بدأت بعد تقرير بأن طائرة اختفت من على شاشات الرادار.

وقالت متحدثة إن زوارق إنقاذ وشرطة شمال ويلز تشارك جميعها في عملية البحث.

وقالت شرطة شمال ويلز: "تلقينا مكالمة في الساعة 12:59 صباحًا للإبلاغ عن حادث تحطم طائرة خفيفة في منطقة بينمون.

A coastguard helicopter is carrying out a search operation off the coast of Anglesey after reports that a light aircraft has crashed in the Penmon area near Puffin Island. More updates here: https://t.co/lFucvk6eOm pic.twitter.com/Hq1Vezk5m6 — ITV Wales News (@ITVWales) November 25, 2019

وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية إنه أرسل فريقًا للتحقيق في حادث يتعلق بطائرة خفيفة بالقرب من بوماريس في أنجيلسي.

وأضاف أن زورقين نجاة أطلقا من أنجليسي للمساعدة في البحث عن طائرة شوهدت آخر مرة على بعد ميلين شمال شرق بنمون.

وأضاف متحدث: "يقوم طاقم المتطوعين بالبحث في منطقة حول بينمون وانضم إليهم فريق من خفر السواحل من بينمون وبانجور وطائرة هليكوبتر لخفر السواحل".