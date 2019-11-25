لجنة "وادا" توصي بتعليق مشاركة الرياضيين الروس لمدة 4 سنوات

موسكو - سبوتنيك. كما وأوصت اللجنة بالسماح للرياضيين الروس لدورة الألعاب الأولمبية الثانية على التوالي المشاركة تحت علم محايد ودون النشيد الوطني، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة أنه "وفقا للتوصيات، سيتنافس الرياضيون الروس في الألعاب الأولمبية الثانية على التوالي في شكل محايد ويحصلون على أي ميداليات يفوزون بها دون رفع العلم الوطني وغناء النشيد الوطني".

وستعقد اللجنة التنفيذية لـ"وادا"، التي ستنظر في التوصية، اجتماعا في 9 كانون الأول/ ديسمبر.

هذا وكانت وكالة مكافحة المنشطات العالمية ("وادا")، قد توقعت في وقت سابق، من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها أن تنظر في تقرير مختبر موسكو لمكافحة المنشطات بحلول نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر لهذا العام.

وذكرت الوكالة الدولية في بيانها أيضا، أنها تلقت إجابات إضافية من السلطات الروسية عن قائمة من الأسئلة التفصيلية، بما في ذلك تلك التي أثارتها إدارة التحقيقات والمخابرات، فضلاً عن خبراء مستقلين فيما يتعلق ببيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

هذا وظهرت في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، بيانات تفيد بوجود احتمال إبعاد روسيا عن المشاركة في الألعاب الأولمبية 2020 بسبب التزوير المزعوم لبيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات. وتجري الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تحقيقاً، ستعلن نتائجه خلال جلسة اللجنة التنفيذية في طوكيو.