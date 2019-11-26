زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب شمال غرب ألبانيا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة وقع على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة شيجاك في ألبانيا.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ضرب المنطقة في الساعة 2:54 بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء، وفقا لرويترز.

ولم ترد بعد أي تقارير عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.