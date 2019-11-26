سيناتور أمريكي: تركيا تتجاوز خطا أحمر

واعتبر السيناتور كريس فان هوللين أن تركيا تجاوزت خطا أحمر آخر حين بدأت تختبر رادارات منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات التي اشترتها من روسيا.

وقال السيناتور الأمريكي في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر": بعد أسبوعين من زيارته للبيت الأبيض يكشف (الرئيس التركي) أردوغان أنه لا يحترم (الرئيس الأمريكي) ترامب والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، متجاوزا خطا أحمر بخصوص إس400".

ونوه السيناتور إلى أن ترامب مطالب بفرض عقوبات على تركيا.

ومن المعروف أن واشنطن طالبت أنقرة، في وقت سابق، بالتراجع عن استيراد وسائط الدفاع الجوي من روسيا وشراء منظومات "باتريوت" الأمريكية.