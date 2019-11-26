وفاة شخص ومئات المصابين جراء زلزال قوي في ألبانيا

نقلت وكالة "رويترز"، أنباء عن وفاة شخص وإصابة المئات، اليوم الثلاثاء، جراء زلزال بلغت قوته 6.4 درجة في ألبانيا.

ووفقا لموقع "إكزيت"، انهارت العديد من المباني بالقرب من مدينة دوريس، كما وصلت الهزات الأرضية إلى العاصمة الألبانية تيرانا.

وحسب قناة "سكاي تي جي 24" الإيطالية، تم تسجيل الهزات أيضًا في بعض المقاطعات الجنوبية لإيطاليا، وأضافت، تضرر أكثر من 150 شخصا في ألبانيا، وكثير منهم تحت الأنقاض.

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة وقع على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة شيجاك في ألبانيا.

#UPDATE A powerful 6.4-magnitude earthquake strikes Albania, sparking panic in Tirana and the coastal city of Durres where a building collapsed, according to the ministry of defence pic.twitter.com/QqoDBLg361 — AFP news agency (@AFP) November 26, 2019

وأوضحت الهيئة أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ضرب المنطقة في الساعة 2:54 بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء.