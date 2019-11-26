بومبيو يرد على بيان الجامعة العربية ويوجه دعوة بشأن إسرائيل

رد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الاثنين، على بيان جامعة الدول العربية، بشأن رفضهم القرار الأمريكي الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير مخالفة للقانون الدولي.

وقال بومبيو، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": إن الوقت قد حان "للدول العربية للتخلي عن المقاطعة والعمل مع إسرائيل. هناك الانقسامات وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. لا ينبغي أن يواجه المفكرون العرب، الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن رؤية إقليمية للسلام والتعايش بشجاعة، الانتقام. نحن بحاجة إلى الحوار".

It’s time for Arab countries to abandon boycotts and engage #Israel. #MiddleEast divisions = instability. Arab thinkers who risk their lives to bravely advocate a regional vision of peace and coexistence shouldn’t face retribution. We need dialogue. https://t.co/1iBo1WQcWX — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 25, 2019

وأكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ، أمس الاثنين، في القاهرة، إدانة ورفض قرار الولايات المتحدة "باعتبار هذا القرار باطلا ولاغيا وليس له أثر قانوني، وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة".

وكان بومبيو أعلن، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أصبحت شرعية، رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبرها غير قانونية كونها مقامة على أراض فلسطينية.