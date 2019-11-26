تركيا ترسل طواقم إنقاذ وأطباء إلى ألبانيا إثر الزلزال

أرسلت وكالة الطوارئ والكوارث التركية، اليوم الثلاثاء، طواقم إنقاذ وأطباء ومعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب ألبانيا.

أنقرة– سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "بهدف المساعدة في أعمال الإنقاذ بعد الزلزال في ألبانيا، يتم إرسال فرق إنقاذ وأطباء وطائرة وثلاث وسائل نقل".

Four killed and moe than 150 injured from the #earthquake with 6.4 magnitude that hit #Albania pic.twitter.com/GWxv4FK7rL — D. Tahiri (@IamDenis_Tahiri) November 26, 2019

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة وقع على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة شيجاك في ألبانيا، ووفقًا لخبراء رصد الزلازل، تلته سلسلة من الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها 5 درجات.

وأعلنت الحكومة الألبانية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6 أشخاص، وأكثر من 300 مصاب.