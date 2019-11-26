أوكرانيا تأمل باستخدام العقوبات الأمريكية المحتملة في محادثات الغاز مع روسيا

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأوكرانية، يلينا زيركال، اليوم الثلاثاء، أن كييف تعوّل على استخدام العقوبات الأمريكية المحتملة ضد "التيار الشمالي-2" كأداة في المفاوضات حول ترانزيت الغاز من روسيا.

برلين - سبوتنيك. وقالت زيركال لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول موقف كييف من العقوبات، التي تجري مناقشتها في الكونغرس الأمريكي: "بالنسبة لنا، هذه أداة إضافية في المفاوضات".

وأضافت نائب الوزير، بأن "جميع الطرق يجب أن تعمل ببساطة من أجل خلق ظروف تجارية طبيعية لتشغيل سوق حوامل الطاقة، بما في ذلك الغاز".

يشار في هذا الصدد إلى أن صلاحية العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا تنتهي بنهاية العام الحالي. وتجري روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية مفاوضات ثلاثية، بشأن نقل الغاز الروسي بعد عام 2019.

وتجلى موقف الجانب الروسي في المشاورات الثلاثية الأخيرة مع المفوضية الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول، بضرورة التوصل إلى حل شامل لقضية عبور الغاز إلى جانب التقاضي، وإمدادات الغاز إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه.