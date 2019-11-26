مستشارة البيت الأبيض: اتفاق التجارة مع الصين وشيك لكن توجد نقاط عالقة

قالت كيليان كونواي، مستشارة البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من اتفاق تجارة، لكن ثلاثا من أكبر النقاط العالقة مازالت قائمة.

وقالت كونواي في مقابلة مع "فوكس نيوز"، اليوم الثلاثاء، "نقترب بالفعل... نواصل التفاوض. لكن نقل التكنولوجيا الإجباري هذا وسرقة حقوق الملكية الفكرية والاختلال التجاري البالغ نصف تريليون دولار سنويا مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين - هذا ليس منطقيا"، بحسب "رويترز".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، أن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتقدم بشكل جيد، مؤكدا عزمه إبرام هذه الصفقة.

وقال ترامب للصحفيين "المفاوضات مع الصين (حول الصفقة التجارية) تجري بشكل جيد"، مؤكدا أن الجانبين يسعيان لإبرام الصفقة لإنهاء الحرب التجارية.

ونقلت وكالات أنباء أمريكية مؤخرا أن الولايات المتحدة يمكن أن تؤجل رفع الرسوم عن السلع الصينية، الذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ 15 ديسمبر، وأن إبرام الاتفاقية التجارية يمكن أن يؤجل إلى أجل غير مسمى.

في المقابل، أعرب رئيس الوفد الصيني إلى المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ليو هي، عن تفاؤل حذر حول توقيع الجزء الأول من الاتفاقية التجارية.