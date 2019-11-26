انتهاك المجال الجوي لواشنطن وانطلاق مقاتلات أمريكية وغلق البيت الأبيض والكونغرس

واشنطن – سبوتنيك . وتم إخلاء مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) والبيت الأبيض ووضع قيد الإغلاق وسط تقارير تفيد بأن طائرات مقاتلة قد هُرعت للرد على انتهاك المجال الجوي في واشنطن، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية يوم الثلاثاء.

وأفادت MSNBC أن الطائرات المقاتلة قد تم تشويشها في واشنطن بعد فشل طائرة في الاستجابة لمراقبي الحركة الجوية.

وذكر مراسل سبوتنيك في الموقع أن الطرق المحيطة بالبيت الأبيض كانت مغلقة أمام حركة المرور.

وبحسب شبكة "أن بي سي" تم وضع البيت الأبيض يوم الثلاثاء قيد الإغلاق، حيث تم إرسال طائرات مقاتلة في واشنطن عقب انتهاك المجال الجوي، حسبما قال مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون للشبكة.

Security alert going for the Capitol area right now. https://t.co/mrxvwmXaKs — Micah Grimes (@MicahGrimes) November 26, 2019

كما ذكرت شبكة "أن بي سي" أن حالة تأهب أمني رفعت في مبنى الكابيتول.

ولم ترد شرطة العاصمة الأمريكية والمخابرات الأمريكية على الفور على طلبات بالتعليق. ولم يقدم البيت الأبيض تعليقا على الفور.

وأعلنت قيادة المنطقة الشمالية الأميركية أن القوات الجوية تتعامل مع تحذير أمني في سماء واشنطن.