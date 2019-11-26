الدفاع الروسية: رئيس الأركان يبحث مع "الناتو" إجراءات تفادي وقوع حوادث

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف بحث مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي المارشال ستيوارت بيتش التدابير لتفادي وقوع حوادث على الخط الفاصل بين روسيا والناتو وذلك خلال اجتماع عقد في باكو.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية: "تبادل القائدان العسكريان وجهات النظر حول الوضع في مجال الأمن الأوروبي والتدابير المحتملة لمنع وقوع حوادث على الخط الفاصل بين روسيا والناتو، بما في ذلك احتمال استئناف الحوار بين الخبراء العسكريين، وناقشوا أيضا الوضع في مناطق الأزمات".

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو قلقة من إقرار الناتو الفضاء ساحة جديدة للعمليات ، مشيرة إلى أن هذا لا يتوافق مع مصالح الأمن العالمي.

وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية: "مثل هذه التصريحات تدعو للقلق، التخطيط العسكري للحلف يهدف للوصول إلى التفوق في جميع الساحات مع جميع العواقب المترتبة عن ذلك مثل العسكرة والتصعيد. الآن وصل الحلف إلى الفضاء، نحن، بالطبع، سنتابع عن كثب كيف سيتم تنفيذ تأكيد الأمين العام للناتو، السيد ستولتنبرغ، بعدم وجود نية لدى المنظمة لنشر الأسلحة في الفضاء".

وأضافت "نحن ننطلق من أن تحويل الفضاء إلى ساحة مواجهة مسلحة لا يتوافق مع مصالح الأمن لأية دولة في العالم، بما فيها الدول الأعضاء في الناتو".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قد أعلن أن دول الحلف يعتزمون الاعتراف بالفضاء كمجال تشغيلي جديد لهم، لكنها لن تنشر أسلحة فيه.