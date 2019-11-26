إعادة فتح البيت الأبيض و"الكونغرس" بعد مخاوف من طائرة غير مستجيبة

ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء أنه تم رفع الحظر عن البيت الأبيض والكونغرس الامريكي بعد أن استنفرت الشرطة وطائرات مقاتلة ردا على طائرة لا تستجيب.

واشنطن- سبوتنيك. وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" أن الغلق المؤقت تم رفعه في كل من البيت الأبيض والمبنى الأمريكي بعد أن تم إغلاقهما لفترة وجيزة بينما قامت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية بنشر طائرات مقاتلة لاعتراض الطائرة التي لا تستجيب.

وقالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية عبر موقع تويتر "لقد كلفنا الطائرات بالرد. مزيد من التفاصيل يجب اتباعها".

وذكر مراسل سبوتنيك في الموقع أن عدة شوارع بالقرب من البيت الأبيض ظلت مغلقة بعد الحادث.