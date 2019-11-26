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17:39 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    أوكرانيا تبحث مع إسرائيل التعاون في مجال الأمن السيبراني

    © flickr.com/ Izhar Laufer
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    بحث سكرتير مجلس الأمن الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير الإسرائيلي في كييف، جويل ليون، التعاون في مجال الطب والأمن السيبراني.

    كييف – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للمجلس: "خلال اللقاء، تبادل الطرفان الآراء حول الوضع الأمني في الشرق الأوسط وفي العالم، وناقشا المسائل الملحة للتعاون الثنائي وآفاق تعميقه... وذكر سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أنه من مجالات التعاون الأساسية الأمن السيبراني، ووسائل الاتصال والطب الحديث".

    مشهد يطل على مدينة القدس، 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Ammar Awad
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    ووفقا للبيان، أشار دانيلوف، خلال اللقاء، إلى أن أوكرانيا وإسرائيل يوحدهما "التاريخ والمصالح المشتركة والواسعة". وبدوره، أكد السفير أن إسرائيل ستواصل دعم أوكرانيا معرباً عن ثقته بنجاح التعاون العملي بين البلدين.

    وفي أغسطس/آب الماضي، وقعت أوكرانيا وإسرائيل اتفاقية تعاون في مجالات التعليم والثقافة والشباب والرياضة حتى عام 2022.

    وقام سفيرا أوكرانيا وإسرائيل بالتوقيع على برنامج التعاون في مجالات التعليم والثقافة والشباب والرياضة بين مكتب وزراء أوكرانيا والحكومة الإسرائيلية حتى عام 2022".

    وقام السفيران أيضا بالتوقيع على اتفاقية بين وزارتي التعليم الأوكرانية والإسرائيلية حول المساهمة في دراسة اللغة العبرية في أوكرانيا ودراسة اللغة الأوكرانية في إسرائيل.

    كما تم التوقيع على مذكرتي تفاهم "الأولى بين الوزارة الأوكرانية لشؤون السياسة في مجال الزراعة والغذاء ووزارة الزراعة وتنمية الأراضي الزراعية الإسرائيلية حول التعاون في مجال الزراعة. والثانية بين وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية ومكتب براءات الاختراع لوزارة العدل الإسرائيلية".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, الأمن السيبراني, تعاون, أوكرانيا, إسرائيل
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