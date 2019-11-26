اشتعال النيران في طائرة إسرائيلية... بالفيديو والصور

هبطت طائرة عسكرية إسرائيلية اضطراريا، بعد اشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، أن طائرة عسكرية إسرائيلية من نوع "يسعور"، أو مروحية عسكرية هبطت اضطراريا في بالقرب من مستوطنة روحما بمنطقة النقب، جنوب إسرائيل، بعد اشتعال النيران فيها.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن المروحية العسكرية التي يعود تاريخ تصنيعها إلى عقود ماضية، وهي من نوع (CH-53) اشتعلت فيها النيران، ليضطر قائدها إلى الهبوط إضطراريا في مستوطنة بقلب صحراء النقب، في جنوب إسرائيل، دون وقوع إصابات تذكر.

وأوردت الصحيفة العبرية أن رجال الشرطة الإسرائيلية التفوا حول الطائرة فور هبوطها، في محاولة لإنقاذ ركابها، وذلك بعد إبلاغ قائدها بوجود عطل فني في الطائرة، ومحاولته الهبوط اضطراريا.

לא שזה כזה חשוב, אבל בהיעדר ממשלה קבועה אי אפשר לרכוש מחליפים ליסעורים העתיקים, מובילי כוחות היבשה של צה"ל, שפה מסוף הסיקסטיז (!)

חיל האוויר משווע יותר משנה להתנעת המהלך.

היסעורים מזמן עם הלשון בחוץ, חייהם הוארכו מלאכותית והם חצו את שעות הטיסה המקסימליות.

אחד מהם ירד הערב מהסד"כ pic.twitter.com/LVDWUq1Vfw — יואב זיתון (@yoavzitun) November 26, 2019

ونشر المعلق العسكري لصحيفة "هاآرتس" العبرية، يوآف زيتون، على صفحته الرسمية على "تويتر"، صورة للمروحية الإسرائيلية، ويظهر من خلالها انتشار النيران في الطائرة.

وعلق الكاتب الإسرائيلي على ذلك، قائلا: كان من الممكن أن تقع كارثة جوية أخرى، هذه الليلة، وحان الوقت أن يودع الجيش الإسرائيلي مثل هذه الطائرات أو المروحيات، التي عفى عليها الزمن، إذ تاريخ تصنيعها يعود إلى 40 عاما مضت.